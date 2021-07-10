عربي-دولي

توقيف قيادي "داعشي" في إيطاليا

Lebanon 24
10-07-2021 | 19:30
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أعلنت السلطات الأمنية في المغرب، عن تمكنها بالتعاون مع نظرائها في إيطاليا من توقيف قيادي في تنظيم داعش.
ونقل موقع "هسبريس" الإلكتروني اليوم السبت عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب عن تمكنها بتنسيق وثيق مع المصالح الأمنية الإيطالية المكلفة بقضايا الإرهاب، من توقيف مواطن مغربي كان يشغل مناصب قيادية في المعاقل التقليدية لتنظيم "داعش" الإرهابي في الساحة السورية - العراقية.
وأضاف الجهاز الأمني المغربي أنه تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه الملقب بـ"أبي البراء" وتوقيفه بإيطاليا، وذلك بعدما تمكن من الهجرة بطريقة غير مشروعة من أماكن القتال التابعة لتنظيم "داعش" في اتجاه أوروبا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المواطن المغربي الموقوف يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية، وذلك بعدما كشفت الأبحاث والتحريات التي باشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع عدد من العائدين من أماكن القتال التابعة لتنظيم داعش، أنه كان يشغل مناصب قيادية بارزة في التنظيم.
 
 
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