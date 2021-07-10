كبيرة علماء "الصحة العالمية": وباء كورونا لا يتباطأ ومن المبكر الحديث عن نهايته

قالت سمية سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، السبت، إنه "من المُبكر الحديث عن انتهاء جائحة كورونا"، في ظل ارتفاع نسب الإصابات المسجلة عالمياً بمتحور "دلتا"، داعية إلى رفع معدلات التطعيم والتنازل عن أحكام الملكية الفكرية فيما يتعلق باللقاحات.



وأضافت سواميناثان في مقابلة مع "بلومبرغ"، أنه "مع انتشار متحور دلتا، ارتفعت الإصابات المسجلة في معظم مناطق العالم"، واصفة ذلك بأنه "دليل واضح على أن الوباء لم يتباطأ بعد".



وتابعت: "في الساعات الـ 24 الماضية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 500 ألف حالة جديدة وحوالي 9 آلف و300 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن خمسة من أقاليم منظمة الصحة الـ 6، شهدت زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها، كما أن الوفيات في إفريقيا ارتفعت بنسبة ترواحت بين 30 و40 %.



"أثر متحور دلتا" وأضافت سواميناثان في مقابلة مع "بلومبرغ"، أنه "مع انتشار متحور دلتا، ارتفعت الإصابات المسجلة في معظم مناطق العالم"، واصفة ذلك بأنه "دليل واضح على أن الوباء لم يتباطأ بعد".وتابعت: "في الساعات الـ 24 الماضية، تم الإبلاغ عن ما يقرب من 500 ألف حالة جديدة وحوالي 9 آلف و300 حالة وفاة"، مشيرة إلى أن خمسة من أقاليم منظمة الصحة الـ 6، شهدت زيادة في عدد الحالات المبلغ عنها، كما أن الوفيات في إفريقيا ارتفعت بنسبة ترواحت بين 30 و40 %.

وأشارت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، إلى أن معظم دول العالم تواجه نقصاً في أنابيب الأكسجين الطبي، في حين تعاني المستشفيات نقصاً في الأسرة، بينما قلّت مستويات التطعيم في بعض البلدان.



وأرجعت سواميناثان ذلك، إلى عدة عوامل من بينها أن سرعة انتشار متحور "دلتا"، والذي وصفته بانه "السبب الرئيسي لارتفاع معدلات العدوى"، مشيرة إلى أن شخص واحد مصاب بمتحور "دلتا" يمكنه نقل العدوى إلى 8 أشخاص، فضلاً عن تباطؤ معدلات التطعيم عالمياً وتخفيف بعض الدول إجراءات السلامة مثل ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.



وحول إمكانية ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، قالت سواميناثان: "نعم يمكن ذلك، نلاحظ ظهور طفرات في متحوري ألفا ودلتا ومن الممكن أن تكون ذات تأثيرات خطيرة ومقاومة أو تؤثر على فاعلية اللقاحات".



"الجرعة المحفزة"

وأكدت سمية سواميناثان، أن الحاجة إلى جرعات محفزة من اللقاح، تعتمد على الأعراض، إذ "قد لا يحتاج من تلقى الجرعتين إلى جرعة معززة سنوية، لأن دراسات عدة أظهرت أن الأجسام المناعية المتكونة لدى متلقي اللقاح تدوم لفترة تصل بين 8 أو 12 شهراً".



لكنها أشارت إلى أن الأشخاص ممن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعفاً في المناعة قد يحتاجون إلى جرعات محفزة، قائلة أن "الدراسات قيد البحث بشأن ذلك".



وأوضحت أن المنظمة تحض دول العالم على منح ما نسبته 10% من سكانها على الأقل جرعتي اللقاح بحلول سبتمبر المقبل لترتفع تلك النسبة إلى 40 % بحلول نهاية العام الجاري، لافتة إلى ضرورة تقليل التفاوتات في معدلات التطعيم بين الدول.