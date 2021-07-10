عربي-دولي

أميركا.. تخفيف الإجراءات الأمنية حول الكونغرس

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:30
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بدأ العمال في تفكيك الحاجز المعدني المحيط بمبنى الكونغرس (الكابيتول) الأميركي في واشنطن الجمعة، بعد مضي أكثر من 6 أشهر على اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويحيط هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه 2.4 متر بمنطقة شاسعة محظورة على الجمهور والسائحين وعلى حركة المرور المعتادة كذلك.
وأوضح المسؤول الأمني بمجلس النواب وليام ووكر، في رسالة وجهها إلى المسؤولين المنتخبين الأربعاء، أن قرار التفكيك اتخذ بناءً على تقييم للمخاطر أعدته شرطة الكابيتول.
وفي 6 كانون الثاني الماضي، اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر الكابيتول حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.
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