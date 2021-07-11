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إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2021 | 06:30
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قالت قناة "آر تي إل" الهولندية إنه تم إلغاء بث تلفزيوني يوم السبت بسبب تهديدات، بعد أيام قليلة من محاولة اغتيال مراسل الجريمة الهولندي بيتر آر دي فريس.

وأكدت القناة أنه تم إخلاء الاستوديو الذي يقع في وسط أمستردام لأسباب أمنية.

وكان دي فريس أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص عليه في الشارع خارج الاستوديو مساء الثلاثاء الماضي بعد ظهوره في برنامج "آر تي إل بوليفارد" الذي يتم بثه على الهواء.

وقال متحدث باسم بلدية أمستردام إن البرنامج تلقى تهديدا خطيرا.

وذكر وزير العدل فرد غرابرهاوس إنه تم اتخاذ إجراءات "مرئية وغير مرئية أيضا" ردا على ذلك، ولم يذكر تفاصيل.

وذكرت تقارير إعلامية أن حالة دي فريس ما زالت حرجة.

وبعد الهجوم بقليل، تم القبض على رجلين بناء على أقوال شهود عيان وصور التقطتها كاميرات، ويقال إن رجلا (21 عاما) من روتردام هو مطلق النار، كما قيل إن بولنديا (35 عاما) يعيش في قرية موريك جنوب شرقي هولندا كان قائد سيارة الهروب.

وتم تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الاثنين يوم الجمعة لمدة أسبوعين مبدئيا.

ولم تذكر الشرطة حتى الآن أي تفاصيل حول خلفية الهجوم أو دوافعه.
المصدر: روسيا اليوم
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