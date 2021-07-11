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سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2021 | 02:30
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أثار امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة في مصر ردود أفعال غاضبة لما جاء فيه من أسئلة اعتبرها الطلاب من خارج المنهاج.


بدوره، علق وزير التعليم المصري طارق شوقي، على ردود الأفعال هذه بقوله، إن الطلاب اعتادوا حفظ الأسئلة في الامتحانات ويشعرون بالتفوق الوهمي.

وطالب الوزير، خلال مداخلة هاتفية على فضائية مصرية، الأهالي والطلاب بعدم التركيز على أمور تخص الامتحانات الطويلة والوقت، خاصة أن الأمر بأكمله منافسة بين الطلبة في أداء الامتحانات بمعايير ثابتة.

لكن المذيع سيد علي مقدم البرنامج، فاجأ الوزير بسؤال صعب كان ضمن أسئلة الامتحانات وهو: ما جمع كلمة "حليب"؟، ليرد الوزير: "أنا مش حافظ الإجابة ولا إحنا بنعرف الامتحان"، مؤكدا أن الحاسب الآلي هو من يقوم بعمل الامتحان ويأخذه من بنك الأسئلة ويكون هناك 5 اختيارات من متعدد.

ولفت إلى أنه فيما يختص بشكاوى الطلاب بعدم وجود مراوح في اللجان، أوضح أن تعليمات وزارة الصحة أصدرت تكليفاتها بعدم استخدام المراوح لأسباب تتعلق بفيروس كورونا، ولكن تم السماح باستخدام مراوح جانبية فقط.
المصدر: العربية
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