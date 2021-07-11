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نشر صورة مع صديقته.. إعلان هام من المستشار النمساوي لمواطنيه

Lebanon 24
11-07-2021 | 03:30
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أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أنه وصديقته، سوزانا تير، سينجبان طفلا قريبا.

ونشر كورتس (34 عاما) على صفحته في "فيسبوك" صورة تظهره مع تير، مرفقة بالقول: "إننا سعيدان وممتنان جدا بأن عددنا سيكون ثلاثة قريبا".
 
 



ولفت المستشار النمساوي إلى أنه وصديقته ينويان الاستمرار في عدم شرح تفاصيل حياتهما الشخصية إلى الرأي العام.

وتدوم العلاقات بين كورتس وتير منذ سنوات، وهي موظفة في وزارة المالية.

وسيكون هذا أول طفل للمستشار النمساوي الحالي.
المصدر: روسيا اليوم
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