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العراق.. إحباط محاولتين لتفجير أبراج كهرباء بنينوى وديالى

Lebanon 24
11-07-2021 | 05:00
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، إحباط محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في قاطعي عمليات نينوى وديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه تم تفكيك عدد من العبوات الناسفة أسفل أبراج الطاقة زرعتها عناصر من تنظيم داعش.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية "بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت الأربعاء، عن استهداف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الشمالية بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

ونقلت الوكالة عن وزارة الكهرباء قولها في بيان "خط نقل الطاقة الكهربائية (الشهيد عبد الله القديمة - الدور شمال سامراء) نزال حقل عجيل النفطي تعرض اليوم إلى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم 12 الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه، مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين".

يشار إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفاً في العراق، فإنّها فاقت في الآونة الأخيرة الخمسين درجة وسط شح التيار الكهربائي وعجز السكان عن استخدام آلات التبريد والثلاجات.

كما كان التيار الكهربائي قد انقطع في العراق لنحو يوم كامل في بداية شهر تموز الجاري.
المصدر: العربية
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