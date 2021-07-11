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الديوان الأميري الكويتي ينعى شيخة من الأسرة الحاكمة

Lebanon 24
11-07-2021 | 05:59
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أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، وفاة الشيخة، بشرى جراح صباح المحمد الصباح، حسب ما أفادت به صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقال الديوان في بيان يوم أمس: "ينعى الديوان الأميري الكويتي المغفور لها الشيخة بشرى جراح صباح المحمد الصباح عن عمر يناهز 68 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح يوم غد الأحد، إنا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: روسيا اليوم
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