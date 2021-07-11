الديوان الأميري الكويتي ينعى شيخة من الأسرة الحاكمة

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، وفاة الشيخة، بشرى جراح صباح المحمد الصباح، حسب ما أفادت به صحيفة "الأنباء" الكويتية.



وقال الديوان في بيان يوم أمس: "ينعى الديوان الأميري الكويتي المغفور لها الشيخة بشرى جراح صباح المحمد الصباح عن عمر يناهز 68 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح يوم غد الأحد، إنا لله وإنا إليه راجعون".