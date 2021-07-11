12 قتيلا في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا في تركيا

لقي 12 شخصا حتفهم وجرح 26 في مدينة فان شرق تركيا، ليل السبت - الأحد في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا.



وقالت محافظة فان إن 11 مهاجرا وشخصا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".