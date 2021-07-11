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12 قتيلا في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا في تركيا

Lebanon 24
11-07-2021 | 07:00
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 لقي 12 شخصا حتفهم وجرح 26 في مدينة فان شرق تركيا، ليل السبت - الأحد في حادث حافلة تقل مهاجرين سرا.

وقالت محافظة فان إن 11 مهاجرا وشخصا آخر نظم عملية النقل السري للمهاجرين قضوا في الحادث، بحسب ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
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تركيا

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