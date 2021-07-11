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للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة.. البابا فرنسيس يظهر على الملأ

Lebanon 24
11-07-2021 | 14:53
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ألقى البابا فرانسيس خطبته التقليدية، اليوم الأحد، وظهر لأول مرة أمام الجمهور منذ خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الأمعاء.

وتم عرض خطابه من نافذة الطابق الـ11 في مستشفى "أغوستينو جيميلي" في روما على الهواء مباشرة، على بوابة "أخبار الفاتيكان".
المصدر: روسيا اليوم
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البابا فرنسيس

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