للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة.. البابا فرنسيس يظهر على الملأ

ألقى البابا فرانسيس خطبته التقليدية، اليوم الأحد، وظهر لأول مرة أمام الجمهور منذ خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في الأمعاء.



وتم عرض خطابه من نافذة الطابق الـ11 في مستشفى "أغوستينو جيميلي" في روما على الهواء مباشرة، على بوابة "أخبار الفاتيكان".