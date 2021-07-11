عربي-دولي

السفارة الفرنسية: باريس لم تدرج تونس في القائمة الحمراء

Lebanon 24
11-07-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-841702-637616144065664739.jpg
Doc-P-841702-637616144065664739.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر من سفارة فرنسا بتونس، إن فرنسا لم تدرج تونس ضمن البلدان المصنفة في قائمة كورونا "الحمراء"، وإنها مازالت تحافظ على تصنيفها ضمن القائمة "البرتقالية".

ولكن المسؤول الفرنسي توقع، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن يتم إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، خاصة مع الوضع الصحي "الخطير" الذي تشهده هذه البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.

وجاء تصريح المسؤول في سفارة فرنسا بتونس ردا على تداول بعض المواقع الإعلامية خبر إدراج فرنسا لتونس ضمن "القائمة الحمراء".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-07-11
13:00 | 2021-07-11
12:30 | 2021-07-11
12:00 | 2021-07-11
11:30 | 2021-07-11
11:00 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website