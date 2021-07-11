ميدالية أوكرانية لقبطان المدمرة البريطانية التي خرقت مياه روسيا!

ذكرت صحيفة "فوكوس" أن قبطان المدمرة البريطانية "Defender"، التي خرقت مؤخرا الحدود البحرية الروسية، حصل على ميدالية في أوكرانيا.وقالت الصحيفة إن القبطان حصل على ميدالية اثناء مراسم توزيع الجوائز في إطار الحفل الختامي لتمرين "نسيم البحر 2021" مؤخرا.وذكرت الصحيفة أنه في ختام التدريبات (المناورات في البحر الأسود لعدد من دول الناتو وأوكرانيا)، تم منح عسكريين أوكرانيين وآخرين من الدول الغربية المشاركين في تلك التدريبات أوسمة فخرية "المدافع عن أوكرانيا"و"لتعزيز الاستعداد القتالي للأسطول البحري".وأضافت الصحيفة أنه من بين المتحصلين على هذه الأوسمة قائد المدمرة البريطانية "Defender" ورئيس الإدارة الإقليمية للحرس البحري الأوكراني، العميد أوليغ كوستور.