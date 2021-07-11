عربي-دولي

شقيق رئيس عربي سابق يمثل أمام القضاء بملف تبييض الأموال

Lebanon 24
11-07-2021 | 10:30
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يمثُل السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، أمام المحكمة في العاصمة، في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب المالي والاقتصادي في محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، إلى أقوال السعيد في ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، والذي توبع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو"، علي حداد، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقال علي حداد، يوم محاكمته: "إن السعيد بوتفليقة كلّمني، وقال لي بالحرف الواحد: "هل يمكن أن تمنحني جزءا من عتاد قناة "دزاير تيفي" الذي اشتريناه بقيمة 222 ألف يورو، وهو تابع لمجمع "وقت الجزائر"، وفعلا منحنا له جزءا من العتاد، وبعد تجميد الحملة الانتخابية تم إرجاعه".
المصدر: سبوتنيك
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