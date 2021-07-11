عربي-دولي

13 جريحا.. سيارة تقتحم سوقا مكتظا في النمسا

Lebanon 24
11-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-841725-637616225983490953.jpg
Doc-P-841725-637616225983490953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة النمساوية اليوم إن سيارة اصطدمت بحشد من الناس في سوق الأحد في بلدة سانت فلوريان النمساوية، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا، ثلاثة منهم على الأقل في حالة خطرة.

وبحسب موقع "ORF"، قال المتحدث باسم الشرطة، كليمنس لينر، إنه لم يتضح على الفور سبب اصطدام السيارة، وكان السائق يبلغ من العمر 87 عاما. ويرجح أنه فقد السيطرة على سيارته، وسط ترجيحات بارتفاع عدد المصابين.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-07-11
13:00 | 2021-07-11
12:30 | 2021-07-11
12:00 | 2021-07-11
11:30 | 2021-07-11
10:30 | 2021-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website