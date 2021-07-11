حمدوك: إجراءات صارمة لوقف أي شكل للفلتان الأمني في بورتسودان

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بمغادرة عدد من الوزراء فوراً إلى ولاية البحر الأحمر حيث يضم الوفد المقرر مغادرته كل من وزير الداخلية والنقل والصحة إضافة لقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة.وأعلن وزير داخلية السودان عن تشكيل قوات مشتركة لولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان لضبط الأمن.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف، كما وجه الوفد بالدخول في مباحثات مع قيادات الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية فور وصوله، ومخاطبة القضية بكافة أبعادها مع جميع مكونات الولاية.