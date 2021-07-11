27
o
بيروت
33
o
طرابلس
23
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجبير: زيارة السلطان هيثم الخارجية الأولى للسعودية تأكيد على العلاقات الراسخة
Lebanon 24
11-07-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، إلى المملكة العربية السعودية، تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.
وأوضح أن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وحول مبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "الشرق الأوسط الأخضر" قال: "أبدى السلطان هيثم بن طارق مساندة سلطنة عُمان الشقيقة لجميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، وأتى ذلك خلال تباحثه مع ولي العهد عن التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات".
وأشار الجبير إلى أن المملكة وعُمان عملتا بنجاح للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل والتعاون والتنسيق المشترك عبر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وهذا كان له بالغ الأثر في السيطرة على انتشار الفيروس والحد من تبعاته.
تابع
الأكثر قراءة
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:38 | 2021-07-11
11/07/2021 02:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
02:41 | 2021-07-11
11/07/2021 02:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
Lebanon 24
خفايا الحراك الدولي بشأن لبنان تنكشف.. هل سنشهدُ دخول جيوش أجنبية؟
06:00 | 2021-07-11
11/07/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
Lebanon 24
إنخفاض طفيف في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصرا
10:13 | 2021-07-11
11/07/2021 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2021-07-11
أزمة سد النهضة.. البرلمان المصري يوجه رسالة لإثيوبيا
16:00 | 2021-07-11
بعيداً عن الأسلحة.. مسؤول يكشف عن "وقود الحرب الباردة" بين واشنطن وبكين
15:30 | 2021-07-11
انتخابات تشريعيّة مبكرة في مولدافيا: ناخبون يحلمون بـ"مستقبل أوروبي"
15:29 | 2021-07-11
مجلس النواب المصري يشدد عقوبة التحرش الجنسي
15:00 | 2021-07-11
النقض تؤيد المؤبد لمرشد الإخوان بقضية اقتحام الحدود في مصر
14:30 | 2021-07-11
تحصين مطار كابل بالمضادات الجوية تحسبا لاستهدافه من قبل "طالبان"
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
12/07/2021 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
12/07/2021 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
12/07/2021 02:03:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact