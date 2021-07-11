عربي-دولي

قمة سعودية - عُمانية في نيوم

Lebanon 24
11-07-2021 | 13:30
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في أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا، استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلطان عمان هيثم بن طارق في نيوم.

ويعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، تتناول العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون حول القضايا المشتركة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل بمطار خليج نيوم السلطان بن طارق الذي وصل اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة كريمة من الملك سلمان في أول زيارة رسمية للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في الحادي عشر من كانون الثاني 2020.
إلى ذلك قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن زيارة سلطان عمان تعكس رؤية مشتركة تجاه أمن واستقرار المنطقة.

وسيعقد الملك سلمان والسلطان هيثم قمة في نيوم.
وكان تلفزيون عمان قال إن السلطان هيثم بن طارق غادر متوجها إلى السعودية في زيارة رسمية برفقة عدد من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار.

وتأتي الزيارة تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وانطلاقًا من حرص قيادتي البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما.
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