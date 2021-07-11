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تحصين مطار كابل بالمضادات الجوية تحسبا لاستهدافه من قبل "طالبان"

Lebanon 24
11-07-2021 | 14:30
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نصبت السلطات الأفغانية مضادات للجو في مطار العاصمة كابل تحسبا لتعرضه لضربات صاروخية محتملة من قبل حركة "طالبان"، وفق ما أوردت "فرانس برس"، اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية الأفغانية قولها إن منظومة للدفاع الجوي تمت إقامتها في مطار كابل اليوم الأحد، وإنها أظهرت فعاليتها في التصدي لضربات صاروخية. ولم تكشف الوزارة عن نوع المنظومة ولا عن الجهة التي قامت بنصبها في مطار العاصمة.

وفي يونيو الماضي أعلن المستشار الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابل بعد مغادرة القوات الأمريكية أراضي أفغانستان، مشيرا إلى أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشها هذا الموضوع. من جانبه ذكر المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، أن خطط تركيا هذه تنتهك ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان".

وأفادت تقارير إعلامية، يوم الجمعة الماضي، بأنه بالإضافة إلى استيلاء "طالبان" على المعابر الحدودية مع طاجيكستان، سيطرت الحركة أيضا على نقاط العبور على الحدود مع إيران وتركمانستان. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لـ "طالبان"، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعي لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها. كما وعدت الحركة بأن تعمل المعابر الحدودية بين أفغانستان والدول المجاورة كالمعتاد.
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