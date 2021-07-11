بريطانيا ستلغي مجموعة من قيود كورونا اعتبارا من 19 تموز

أكد وزير اللقاحات البريطاني، نظيم الزهاوي، أن "الحكومة واثقة من أن خطط رفع مجموعة من القيود المفروضة جراء فيروس كورونا المستجد ستمضي قدما في 19 تموز".





هذا ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الخطط يوم غد الاثنين. وقال نظيم الزهاوي لشبكة "سكاي نيوز": "أنا واثق من أنه يمكننا المضي قدما إلى الخطوة الرابعة، ولكن بحذر".هذا ومن المتوقع أن يؤكد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الخطط يوم غد الاثنين.