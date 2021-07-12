كيف علّق الأمير وليام على خسارة إنكلترا؟

وصف الأمير البريطاني وليام وزوجته كايت هزيمة إنجلترا في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020" بأنها أمر "مفجع".وتحطم حلم منتخب إنجلترا في الفوز بأول لقب قاري له في تاريخه، على صخرة نظيره الإيطالي، إثر هزيمته أمام بركلات الترجيح (2-3) بعد تعادلهما (1-1) في الوقت الأصلي، ومن دون أهداف في الوقت الإضافي، للقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" الشهير، في العاصمة البريطانية لندن.وقال الأمير وليام "في تغريدة" عبر "تويتر"، بعد حضورهما المباراة، جاء فيها: "إنه أمر مفجع. مبروك لإيطاليا فوز عظيم. لقد قطعتم شوطًا بعيدا، ولكن للأسف لم يكن هذا يومنا. يمكنكم جميعا رفع رؤوسكم عاليا، وأن تكونوا فخورين جدا بأنفسكم. أعلم أن هناك المزيد في المستقبل"