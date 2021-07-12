بلد عربي يخالف دول العالم والسعودية حول موعد عيد الأضحى

خلافاً لمعظم دول العالم أعلنت وزارة الأوقاف الإسلامية في المغرب، أمس الأحد، أنّ غرّة شهر ذي الحجّة 1442 هجري، ستكون الإثنين، ليحتفل المغاربة بعيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق لـ21 الشهر الجاري بدلاً من الثلاثاء 20 من الشهر.وقالت الوزارة المغربية في بيان إنها "راقبت هلال شهر ذي الحجة بعد مغرب السبت"، الذي يوافق 29 ذي القعدة في المغرب ، وبعد أن "اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، وأكدوا لها جميعاً عدم ثبوت رؤيته"، وبذلك يكون فاتح شهر ذي الحجة "هو يوم الإثنين 12 تموز2021م".وأمس، أعلن مفتي عام الأردن، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن الأحد، هو غرة ذي الحجة، وعليه يكون يوم الاثنين 19 تموز يوم الوقوف بعرفة، ويوم الثلاثاء 20 تموز، عيد الأضحى المبارك.