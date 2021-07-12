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أردوغان يتصل بالرئيس الإسرائيلي.. إليكم ما دار بينهما

Lebanon 24
12-07-2021 | 23:23
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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مع الرئيس الإسرائيلي، إسحاق

هرتصوغ

، أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل مهمة للشرق الأوسط وهناك إمكانية للتعاون بين الطرفين.

وأفادت دائرة الاتصالات بمكتب الرئيس التركي بأن أردوغان هنأ في مكالمة هاتفية هرتصوغ بتولي منصب الرئيس الإسرائيلي، حيث أكد أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل "لها أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط".

وشدد أردوغان، حسب مكتبه، على أهمية الحفاظ على الاتصالات والحوار بين تركيا وإسرائيل على الرغم من الخلافات القائمة.

ولفت إلى أن تركيا وإسرائيل لديهما إمكانات كبيرة في مختلف المجالات خاصة في الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.

وأكد أردوغان لهرتصوغ أن أي خطوات إيجابية سيتم اتخاذها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستسهم أيضا في سير العلاقات التركية الإسرائيلية بـ"منحى إيجابي".

وقال الرئيس التركي في هذا السياق إن المجتمع الدولي ينشد الوصول إلى حل دائم وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين في إطار قرارات الأمم المتحدة.
المصدر: وكالات
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