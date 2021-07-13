عربي-دولي

علامات استفهام حول مسؤول إيراني تم شطبه من قائمة العقوبات الأميركية (صورة)

Lebanon 24
13-07-2021 | 00:00
A-
A+
Doc-P-842220-637617554403220612.jpg
Doc-P-842220-637617554403220612.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية، أحمد غالباني، الذي تم شطبه من قائمة العقوبات الأميركية، يقوم بأنشطة قد تعتبر انتهاكا لها.
 
 
وأوضحت الصحيفة أن غالباني تم حذف اسمه من قائمة العقوبات يوم 11 حزيران لأنه لم يعد يتولى منصبا في شركة حكومية كما كان يعتبر، حسب وزارة الخزانة الأميركية، "تأكيدا لتغير السلوك".

وترك غالباني منصب الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية عام 2013 بعد فترة قصيرة من وضعه في قائمة عقوبات الولايات المتحدة.

وجرى إلغاء العقوبات عن غالباني بطلب منه وأدى هذا الإجراء إلى رفع تجميد أصوله في الولايات المتحدة ومنحه إمكانية الوصول إلى الأراضي الأميركية والأسواق الأجنبية الأخرى، بينما اعتبر منتقدون أن هذه الخطوة أضعفت مواقع الولايات المتحدة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر لها أن غلباني يواصل حاليا العمل كمستشار للمدير التنفيذي العام في شركة "Global Petro Tech Kish" المختصة في قطاع الخدمات النفطية والمقربة، كما تم انتخابه في أيار رئيسا لمجلس المساهمين في شركة "AzarAb Industries".

وقال محللون للصحيفة إن تولي هذين المنصبين في الشركتين المقربتين من حكومة إيران يبدو أنه ينتهك العقوبات ويتوقع أن يثير قلقا لدى المشرعين في الكونغرس الذين ينتقدون سياسة الرئيس الحالي، جو بايدن.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-07-15
07:30 | 2021-07-15
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website