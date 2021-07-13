وفد أميركي في سوريا.. هذه التفاصيل

أكد مصدر عسكري مطلع لروسيا اليوم أن وفدا رفيع المستوى من التحالف الدولي والجيش الأميركي زار مدينة الرقة للمرة الأولى منذ سنتين والتقى بقيادات قوات سوريا الديمقراطية لتجديد الدعم لـ"قسد".واستمرت زيارة الوفد العسكرية مدة يومين في مدينة الرقة، حيث ناقش الجانبان المسائل العسكرية المتعلقة بدعم الاستقرار والامن في منطقة حوض الفرات.وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من الرقة في تشرين الأول 2019.