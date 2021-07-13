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مركز "نيوم للإثراء المعرفي".. ماذا كتب سلطان عمان في سجل كبار الزوار؟ (صورة)

Lebanon 24
13-07-2021 | 01:30
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جال السلطاني العماني، هيثم بن طارق، برفقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بمركز "نيوم للإثراء المعرفي" في المملكة، ضمن إطار زيارة "الدولة" التي يقوم بها السلطان حاليا للسعودية.

وتجول هيثم بن طارق أمس في أرجاء المركز واطلع على خطط مشروع هذه المدينة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشملها.
 
 


و في ختام زيارته للمركز "إثراء" قام السلطان بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030"، داعيا الله أن "تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة".
المصدر: وكالات
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