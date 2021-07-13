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عربي-دولي
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين بهايتي: حان لذوي الشعر المجعّد أن يمتلكوا محلات (فيديو)
Lebanon 24
13-07-2021
|
02:00
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تفاصيل اغتيال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في منزله الأربعاء الماضي، بدأت تتسرب إلى الإعلام. هذه المعلومات وغيرها، وصلت إلى الشارع فعلت أصوات أبناء هايتي، وبينهم Jimmy Cherizier البالغ 43 سنة، والمعروف في الدولة الكاريبية الصغيرة والفقيرة بلقب Barbecue، وهو يتزعم اتحادا من 9 أخطر عصابات للجريمة المنظمة والتهريب المتنوع والترهيب.
شيرزييه، انتقد السياسيين ورجال الشرطة، واتهمهم "بالتواطؤ مع البرجوازية النتنة للتضحية بالرئيس" وهدد بإنزال رجاله إلى الشوارع احتجاجا على قتله، وبإدخال البلد في الفوضى.
وقال في فيديو أطل فيه بزي عسكري كاكي اللون: "كانت مؤامرة وطنية ودولية ضد الشعب الهايتي، ونطلب من كل القواعد التحرك والتعبئة والنزول إلى الشوارع لتسليط الضوء على اغتيال الرئيس". وبعد الدقيقة 1.50 من الفيديو، يهاجم شيرزييه رجال أعمال وتجارا لبنانيين وسوريين (متحدرين ومهاجرين) يقيمون في هايتي "ويسيطرون على أجزاء من اقتصادها، وعليهم إعادتها للبلاد" في تهديد واضح لهم.
ويهدد شيرزييه بأن أتباعه "سيمارسون العنف المشروع" قائلاً إن الوقت "حان للسود ذوي الشعر المجعّد مثلنا أن يمتلكوا محلات السوبر ماركت وتجارة السيارات والبنوك" وهو ما ينشط به عدد كبير من لبنانيين وسوريين، بدأت هجرة أوائلهم في 1890 بالتحديد. وبحسب تقارير هايتية محلية، فإنّ عدد هؤلاء يزيد عن 20 ألفا، أشهرهم العضو في اللجنة القضائية الخماسية التي من المقرر تكليفها بالتحقيق في اغتيال الرئيس مويس، وهو الدكتور ريجينالد بولس المتحدر من جد لبناني هاجر في أوائل القرن الماضي.
ريجينالد بولس، المولود في 1966 بالعاصمة Port-au-Prince لعائلة من 6 أبناء وأبوين لبنانيي الأصل، هو طبيب جراح ورجل أعمال، وفق الوارد بسيرته المتضمنة أنه كان رئيسا في السابق للغرفة الوطنية التجارية والصناعية، وبأنه صاحب مجموعة Boulos Investment Group للاستثمارات في هايتي. والده هو شارل بولس، وأمه اسمها إيمي إبراهيم، وأحد إخوته سيناتور بمجلس الشيوخ، اسمه رودولف، الناشط معه في الحقل الإعلامي، كما والمصرفي وبتجارة السيارات والمواد الغذائية، وبملكية العائلة لعدد من الفنادق.
المصدر:
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