لماذا لا تحلّق الطائرات فوق مكة؟.. خبير يكشف السبب

أوضح عاشور لصحيفة "الوطن" المصرية، أن هناك العديد من الدول يوجد فيها مناطق محظور الطيران فيها لأسباب أمنية أو بيئة أو عدم وجود مجال جوي فوق هذه المناطق.وأضاف الخبير أنه يحظر الطيران فوق الكعبة في مكة المكرمة، تمجيدا وتبجيلا لمكانة الكعبة، إلى جانب أسباب أمنية تحظر الطيران فوقها، نظرا لأنها منطقة أداء مناسك الحج والعمرة، ما يعني يوجد ملايين البشر في هذه المنطقة، فتقرر منع الطيران فوقها لتأمين حياة هؤلاء.وأشار الخبير إلى أن دولا كثيرة تمنع الطيران فوق مناطق معينة، كالمناطق العسكرية، أو السدود، إضافة إلى أنَّه يوجد دول تمنع الطيران فوقها في أوقات معينة، وبالنسبة لمكة المكرمة، لا يوجد فيها مطارات أو مجال جوي.ونفى عاشور ما تردد عن وجود مجال مغناطيسي يمنع الطائرات من التحليق فوق مكة المكرمة، أو وجود فجوات هوائية تشكل خللًا في طبقات الجو وتمنع تحليق الطائرات، واصفا ذلك بأنه "غير حقيقي وغير علمي"، لأنه من المعروف أن مكة المكرمة لا تضم مطارًا جويًا، إذ يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون جوًا عبر مطار جدة الأقرب إليها أو مطار المدينة المنورة.