عربي-دولي

لماذا لا تحلّق الطائرات فوق مكة؟.. خبير يكشف السبب

Lebanon 24
13-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-842228-637617572597806081.jpg
Doc-P-842228-637617572597806081.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح عاشور لصحيفة "الوطن" المصرية، أن هناك العديد من الدول يوجد فيها مناطق محظور الطيران فيها لأسباب أمنية أو بيئة أو عدم وجود مجال جوي فوق هذه المناطق.

وأضاف الخبير أنه يحظر الطيران فوق الكعبة في مكة المكرمة، تمجيدا وتبجيلا لمكانة الكعبة، إلى جانب أسباب أمنية تحظر الطيران فوقها، نظرا لأنها منطقة أداء مناسك الحج والعمرة، ما يعني يوجد ملايين البشر في هذه المنطقة، فتقرر منع الطيران فوقها لتأمين حياة هؤلاء.

وأشار الخبير إلى أن دولا كثيرة تمنع الطيران فوق مناطق معينة، كالمناطق العسكرية، أو السدود، إضافة إلى أنَّه يوجد دول تمنع الطيران فوقها في أوقات معينة، وبالنسبة لمكة المكرمة، لا يوجد فيها مطارات أو مجال جوي.

ونفى عاشور ما تردد عن وجود مجال مغناطيسي يمنع الطائرات من التحليق فوق مكة المكرمة، أو وجود فجوات هوائية تشكل خللًا في طبقات الجو وتمنع تحليق الطائرات، واصفا ذلك بأنه "غير حقيقي وغير علمي"، لأنه من المعروف أن مكة المكرمة لا تضم مطارًا جويًا، إذ يتوافد عليها الحجاج والمعتمرون جوًا عبر مطار جدة الأقرب إليها أو مطار المدينة المنورة.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2021-07-15
07:30 | 2021-07-15
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website