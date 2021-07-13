بلا تأشيرة.. إيرانيون يسافرون إلى هذه الدولة للتطعيم ضد كورونا!

يتدفق آلاف الإيرانيين جواً وبراً إلى أرمينيا المجاورة لتلقيحهم ضد كوفيد-19.وتعاني إيران من موجة خامسة من الوباء، حيث أعلنت طهران و143 مدينة صافرات الإنذار كمناطق "حمراء" شديدة الخطورة مع انتشار الفيروس السريع من سلالة دلتا شديدة العدوى.وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفع متوسط عدد الحالات اليومية في إيران بنسبة 63%، إلى ما يقرب من 17000، وفقاً لقاعدة بيانات صحيفة نيويورك تايمز.وتم تطعيم حوالي 2% فقط من سكان إيران البالغ عددهم 84 مليون نسمة، وفقاً لمشروع Our World in Data التابع لجامعة أكسفورد. ويزداد الأمر صعوبة مع حظر لقاحات أميركية وبريطانية الصنع من قبل المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، حيث تنتظر البلاد شحنات اللقاحات المصنوعة من الصين وروسيا.وعبر الحدود في أرمينيا، البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ثلاثة ملايين نسمة، هناك جرعات لقاح أكثر من الأشخاص المستعدين لتناولها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انتشار نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة. حيث أعلن المسؤولون هناك في أيار أنهم سيقدمون لقاحات مجانية للأجانب دون تسجيل. كما تم إنشاء عيادات متنقلة في الشوارع لتسهيل وصول السياح والزوار إليه، ولا يحتاج الإيرانيون إلى تأشيرة للسفر إلى أرمينيا، وتستغرق الرحلة من الحدود إلى العاصمة يريفان حوالي 7 ساعات.