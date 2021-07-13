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الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا لإرهابيي "داعش" في بادية الرقة

Lebanon 24
13-07-2021 | 02:30
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أحبطت وحدات من الجيش السوري هجوما نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي على مواقع ونقاط تابعة عسكرية في بادية الرصافة جنوب غرب محافظة الرقة.

 

وأكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن "عددا من المجموعات التابعة لتنظيم "داعش" هاجمت بشكل متزامن، عند منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء، نقاطا ومواقع للجيش السوري في بادية الرصافة بريف الرقة.

 

وأضاف المصدر، أن اشتباكات عنيفة دارت حول مسارات الهجوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحا من التنظيم الإرهابي، بالإضافة إلى تدمير عدة دراجات نارية كانوا يستخدمونها في الهجوم.

 

وأوضح المصدر أن 3 جنود قتلوا وأصيب 5 آخرون خلال الاشتباكات.

 

وتأتي الهجمة الجديدة لتنظيم "داعش" الإرهابي، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التمشيط التي بدأها الجيش السوري في مناطق بادية حماة وحمص والرقة، بحثا عن خلايا يعتقد أنها تابعة لتنظيم "داعش" تنتشر في البادية السورية المتصلة مع منطقة "التنف" التي يسيطر عليها الجيش الأميركي.

 

المصدر: سبوتنيك
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