عربي-دولي

فرنسا فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو على غوغل.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:00
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فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة اليوم غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة غوغل لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشري الصحافة حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".

كذلك، أمرت الهيئة المجموعة ب"تقديم عرض إلى الناشرين ووكالات الأنباء لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية، تحت طائلة فرض تدابير عليها يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".
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