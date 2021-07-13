مشعل على "العربية".. رسائل متعددة الاتجاهات

في إطلالة تنطوي على دلالات مهمة، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، في 4 تموز الجاري، عبر قناة "العربية" رفضه "حصول أي اعتداء على أي دول عربية وخصوصا السعودية"، ومناشداً المملكة لإعادة العلاقات مع "الحركة كما كانت في السابق"، ومنّوها بجهودها في التوصل إلى اتفاق مكة في العام 2007. وفي مقابلة خاصة مع القناة السعودية، قال مشعل: "إسرائيل وأدوات أخرى حاولت الانقلاب على اتفاق مكة وليس حماس، فاتفاق مكة جعل الحركة على رأس حكومة وحدة وطنية فكيف ننقلب عليها؟".
وتابع مشعل: "لن نقطع علاقتنا بأي دولة في المنطقة، ونرحب بعلاقة مع السعودية وأي دولة أخرى على قاعدة استقلال قرارنا الفلسطيني"، مشيداً بـ"الدور التاريخي للمملكة السعودية المساند للفلسطينيين". وشدّد مشعل أنّ قرار "حماس" يؤخذ "مراعاة لمصلحة شعبنا الفلسطيني"، مضيفاً: "الحركة، لم ولن تنتمي إلى محور بعينه في المنطقة والإقليم، وأنها حركة مقاومة نضالية نحتاج إلى دعم الجميع".
عن الدعم الإيراني، أوضح مشعل أنّ طهران دعمت الحركة بالسلاح وبالوسائل التقنية، مؤكّداً أنّ "قبول الدعم من أي دولة، بما فيها إيران، لا يكون على حساب القرار المستقل للحركة". وقال مشعل: "حماس لا تهوى الحروب ولا الدمار، وإنما تقوم بواجبها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مضيفاً: "كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان المسلمين، إنما نحن حركة فلسطينية مستقلة".
في تقرير له، وصف موقع "المونيتور" الأميركي إطلالة مشعل بالمفاجئة، مبيناً أنّها تأتي بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات، إذ تدهورت العلاقات بين الرياض والحركة على خلفية تقرّبها من إيران وانحيازها لـ"الإخوان المسلمين".
ونقلاً عن مصادر في "حماس" و"العربية"، كشف الموقع أنّ القناة السعودية تواصلت مع مشعل لترتيب مقابلة معه في أواخر حزيران. ولفت الموقع إلى أنّ مشعل تشاور مع رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بشأن الإطلالة. وتابع الموقع بالقول إنّ مشعل أعرب للقناة عن رغبته في التحدّث بحرية من دون قيود أو شروط بصرف النظر عن الموضوع، كما أنّه طلب بث المقابلة مباشرةً. ولفت الموقع إلى أنّ القناة وافقت على طلبه الأول، ورفضت الثاني، لأسباب تقنية، بحسب ما قالت المصادر.
وزير الصحة الفلسطيني السابق وعضو مكتب العلاقات الدولية في "حماس"، باسم نعيم، رأى أنّ إطلالة مشعل على "العربية" تمثّل "نقطة تحوّل مهمة على مستوى علاقة الحركة مع السعودية"، لافتاً إلى أنّ الحركة تسعى إلى تسهيل المصالحات الإقليمية. واعتبر نعيم أنّ هذه المقابلة يمكن أن تمثّل فرصة لفتح صفحة جديدة من شأنها أنّ تؤدي إلى عودة العلاقات بين السعودية و"حماس" إلى سابق عهدها.
"المونيتور" الذي لفت إلى أنّ القناة السعودية حذفت مقطعاً من المقابلة يوثّق مطالبة مشعل السعودية بإطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين في سجونها منذ نيسان العام 2019، قال إنّ الحركة لم تعلّق على هذه الخطوة "ربما لرغبتها في تفادي توترات مع السعودية".
المحلل السياسي المقرّب من "حماس"، مصطفى الصواف، علّق على إطلالة مشعل معتبراً أنّها ساعدت على دحض المزاعم القائلة إنّ الحركة خاضعة لطهران وأنقرة، اللتيْن لا تجمعهما علاقات جيدة بالرياض.
إلى ذلك، تناول "المونيتور" توقيت الإطلالة، لافتاً إلى أنّها تزامن مع تصاعد التوترات بين السعودية والإمارات على خلفية حرب اليمن والسياسة النفطية. وعلّق الموقع بالقول إنّ إعطاء مشعل 30 دقيقة ليتحدّث عبر "العربية" "ربما يمثّل رسالة أو تحدياً من الرياض لأبو ظبي".
الموقع الذي أكّد أنّه ما زال من المبكر جداً الحديث عن انفراجة في العلاقات بين السعودية و"حماس"، شدّد على أنّ المقابلة كسرت الجليد بينهما، و"قد يعود ذلك جزئياً إلى تحسن العلاقات السعودية-القطرية، وإلى إقامة مشعل وغيره من قادة "حماس" في قطر". لقراءة المقال كاملاً على "المونيتور" إضغط هنا.