مشعل على "العربية".. رسائل متعددة الاتجاهات

في إطلالة تنطوي على دلالات مهمة، أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، في 4 تموز الجاري، عبر قناة "العربية" رفضه "حصول أي اعتداء على أي دول عربية وخصوصا السعودية"، ومناشداً المملكة لإعادة العلاقات مع "الحركة كما كانت في السابق"، ومنّوها بجهودها في التوصل إلى اتفاق مكة في العام 2007. وفي مقابلة خاصة مع القناة السعودية، قال مشعل: "إسرائيل وأدوات أخرى حاولت الانقلاب على اتفاق مكة وليس حماس، فاتفاق مكة جعل الحركة على رأس حكومة وحدة وطنية فكيف ننقلب عليها؟".



وتابع مشعل: "لن نقطع علاقتنا بأي دولة في المنطقة، ونرحب بعلاقة مع السعودية وأي دولة أخرى على قاعدة استقلال قرارنا الفلسطيني"، مشيداً بـ"الدور التاريخي للمملكة السعودية المساند للفلسطينيين". وشدّد مشعل أنّ قرار "حماس" يؤخذ "مراعاة لمصلحة شعبنا الفلسطيني"، مضيفاً: "الحركة، لم ولن تنتمي إلى محور بعينه في المنطقة والإقليم، وأنها حركة مقاومة نضالية نحتاج إلى دعم الجميع".

عن الدعم الإيراني، أوضح مشعل أنّ طهران دعمت الحركة بالسلاح وبالوسائل التقنية، مؤكّداً أنّ "قبول الدعم من أي دولة، بما فيها إيران، لا يكون على حساب القرار المستقل للحركة". وقال مشعل: "حماس لا تهوى الحروب ولا الدمار، وإنما تقوم بواجبها بالدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته"، مضيفاً: "كنا ولا نزال ننتمي فكرياً إلى الإخوان المسلمين، إنما نحن حركة فلسطينية مستقلة".