إيران.. تطبيق البحث عن الزوج والزوجة





وذكرت وكالة فارس للأنباء أن التطبيق أطلق في مؤسسة "تبيان" الإعلامية الثقافية وبحضور محمد باقر قاليباف ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية محمد قمي.



وتم تصميم هذا التطبيق من قبل مؤسسة "تبيان" ووصفه رئيس البرلمان الإيراني كبديل مناسب "للمؤسسات الكبيرة والمكلفة". أطلق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عن موقع للبحث عن الشريك والشريكة باسم "هَمْدَم" أي "الرفيق أو الرفيقة" وخلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة.وذكرت وكالة فارس للأنباء أن التطبيق أطلق في مؤسسة "تبيان" الإعلامية الثقافية وبحضور محمد باقر قاليباف ورئيس منظمة الدعاية الإسلامية محمد قمي.وتم تصميم هذا التطبيق من قبل مؤسسة "تبيان" ووصفه رئيس البرلمان الإيراني كبديل مناسب "للمؤسسات الكبيرة والمكلفة".

وقال رئيس منظمة الدعاية الإسلامية، محمد قُمي، عند إطلاق التطبيق، إن المنظمة أطلقت في السابق موقعا للبحث عن "الكفء"، ولكن نظرا لـ"محدودية الإمكانيات" وطبيعته "غير المرضية"، فقد تم إطلاق التطبيق الجديد باعتباره "منصة لتيسير الزواج".

في السنوات الأخيرة، وبسبب عزوف الشباب الإيراني عن الزواج لأسباب معيشية في الدرجة الأولى فقد أكد المرشد الأعلى علي خامنئي على ضرورة تشجيع الزواج خدمة لاستراتيجية زيادة عدد سكان ليبلغ 150 مليون نسمة.