مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي

أسفر انفجار بسبب تسرب غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء.



وبحسب مصادر طبية فإن 4 مصابين، بينهم طفل، في حالة خطرة يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.



وقالت أجهزة الطوارئ إن الانفجار ألحق أضرارا بالطابق الأول من الفندق، وتم إجلاء 50 شخصا كانوا يقيمون فيه.