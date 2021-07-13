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مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بانفجار غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:27
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أسفر انفجار بسبب تسرب غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي، عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصادر طبية فإن 4 مصابين، بينهم طفل، في حالة خطرة يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وقالت أجهزة الطوارئ إن الانفجار ألحق أضرارا بالطابق الأول من الفندق، وتم إجلاء 50 شخصا كانوا يقيمون فيه.
المصدر: روسيا اليوم
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