ميركل: لن يكون هناك تطعيم إجباري

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا لا تدرس فرض التطعيم لمواجهة خطر موجة وباء رابعة.



وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز" قالت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي "لا ننوي السير في هذا الطريق، لن يكون هناك تطعيم إجباري".