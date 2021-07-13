عربي-دولي

سُجل قبل 85 عاما.. توقعات بأن تحطم درجة الحرارة اليوم في موسكو رقما قياسيا

Lebanon 24
13-07-2021 | 09:00
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صرّح ميخائيل ليوس، خبير الطقس البارز في مركز فوبوس المتخصص، بأن درجة الحرارة القياسية المسجلة في 13 تموز، قبل 85 عاما، قد يتم كسرها في موسكو اليوم الثلاثاء.

وكان خبير الطقس الروسي قد ذكر في وقت سابق أن التوقعات ليوم الثلاثاء 13 تموز 2021 تنبئ بأجواء غائمة خفيفة، ومن دون هطول أمطار، وبدرجة حرارة قصوى + 33-35.

وقال ليوس بهذا الشأن: "بدرجة احتمال عالية، سيجري في موسكو اليوم، تحديث الرقم القياسي اليومي التالي لدرجة حرارة الجو القصوى، والذي يبلغ لهذا اليوم 32.4 درجة، وقد سُجّل في عام 1936".
المصدر: روسيا اليوم
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