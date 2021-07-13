"كورونا" يضع تونس على قائمة فرنسا "الحمراء"

قررت السلطات الفرنسية تصنيف تونس على قائمتها "الحمراء"، بسبب تدهور الحالة الصحية فيها، مما يعني أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لن يتمكنوا من السفر منها وإليها، إلا للضرورة القصوى.أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الثلاثاء، وذلك بالنظر إلى الوضعية الوبائية الحالية الشديدة في تونس، والتي تشهد مستويات مرتفعة من تفشي فيروس كورونا، خاصة مع انتشار متحور "دلتا".وفي نفس السياق أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية، إيف سوتيران، اليوم، أن تونس سجلت "أعلى حصيلة وفيات" بفيروس كورونا في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.