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السعودية: استكمال كافة الاستعدادات المتعلقة بأمن الحج

Lebanon 24
13-07-2021 | 11:00
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أعلن قائد أمن الحج أن عدد الحجاج لهذا العام تم تحديده بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت.

وأوضح في مؤتمر صحافي أنه لن يسمح بالدخول للمشاعر المقدسة لأي شخص بدون تصريح، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تصاريح من الداخلية للعاملين في منطقة المشاعر.

كذلك، أكد أن استقبال جميع الحجاج سيتم عبر 4 مداخل فقط، لافتاً إلى أن سيتم تطبيق النظام بحق المخالفين أو المتسللين لمنطقة المشاعر.

وقال إن كل الجهات المعنية بأمن الحج استكملت كافة الاستعدادات.

من جانبه، بيّن مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق أن الأجهزة المعنية "ستتكفل بفرض طوق أمني حول منطقة المشاعر".
المصدر: العربية
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