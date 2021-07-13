عربي-دولي

توقيع مذكرة تفاهم بين اليونان وجامعة الدول العربية

Lebanon 24
13-07-2021 | 11:30
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وقعت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع اليونان، تنص على إقامة مشاورات سياسية، مؤكدة على العلاقات الوثيقة التي تربط بين الدول العربية واليونان.

وفي مؤتمر صحفي للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، في القاهرة، أعلن الطرفان عن توقيع مذكرة التفاهم.

وجاء في المذكرة، "الاتفاق على توسيع التفاهم بين اليونان والجامعة العربية"، حيث أكد الطرفان "مساندة بعضهما البعض في القضايا الرئيسية".

وأكد وزير خارجية اليونان، أن بلاده "لديها علاقات وثيقة مع العالم العربي"، مشددا على ضرورة "وقف التدخلات الخارجية في المنطقة".

وقال ديندياس: "التدخلات الخارجية في المنطقة تهدد الأمن الإقليمي.. وندعو لانسحاب المرتزقة من ليبيا".

كما شد ديندياس على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في سوريا والعراق وليبيا.

من جانبه، أكد أبو الغيط أن اليونان "لطالما وقفت مع القضايا العربية، في وجه الظلم الخارجي".
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