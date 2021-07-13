أفغانستان تعلن مقتل قائد ميداني لـ"طالبان" جراء عملية لقوات الأمن شرقي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في أفغانستان اليوم الثلاثاء عن مقتل قيادي عسكري آخر في حركة "طالبان" جراء عملية أمنية بشرق البلاد.وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر" أن قوات الأمن والدفاع الوطني نفذت "عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة موسى خيل بمحافظة خوست ، مما أسفر عن مقتل 30 من أعضاء المجموعة المسلحة، من بينهم القائد البارز في حركة "طالبان" الملقب "بادشاه".وذكر البيان أن العملية خلفت أيضا إصابة 18 مسلحا بجروح.وأمس الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل قيادي كبير في حركة "طالبان" يدعى عزيز رحمن، في غارة جوية لقوات الأمن نفذت في منطقة ألينغار بولاية لغمان بشرق البلاد.وكانت السلطات الأفغانية قد أعلنت سابقا يوم الاثنين عن القضاء على قاري شاغاسي، رئيس الاستخبارات في حركة "طالبان" في عملية أمنية بولاية لوغار.