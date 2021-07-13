عربي-دولي

بسبب تدهور وضع زوحها الصحي.. استقالة مسؤولة كبيرة في اليونيسف (صورة)

Lebanon 24
13-07-2021 | 23:46
A-
A+
Doc-P-842564-637618421741390986.jpg
Doc-P-842564-637618421741390986.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة أن المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور قدمت الاستقالة من منصبها.
 
 
وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فور أبلغت الأمين العام بأنها تعتزم ترك المنصب من أجل "التركيز على معالجة المشاكل الصحية لأحد أفراد عائلتها".

وأضاف حق أن الأمين العام يتفهم قرار هنرييتا فور وقدم الشكر لها على عملها في منصبها.

يذكر أن الأميركية هنرييتا فور (72 عاما) تولت منصب المديرة التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ عام 2018.

وقالت فور في رسالة وداع إلى الأمم المتحدة إنها تقدم الاستقالة بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجها، وإنها ستواصل أداء المهام حتى اختيار مدير جديد في ختام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website