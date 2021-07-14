عربي-دولي

بايدن يعين السناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيرا في تركيا

Lebanon 24
14-07-2021 | 01:30
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عيّن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس الثلاثاء، السناتور الجمهوري السابق جيف فليك سفيرا في تركيا، ليدفع بذلك شخصية سياسية في منصب حساس في وقت ما زالت فيه العلاقات متوترة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي.
وقال فليك في بيان، "في ضوء الأهمية الاستراتيجية لعلاقة الولايات المتحدة مع جمهورية تركيا، حليفتنا منذ وقت طويل في حلف شمال الأطلسي، أتشرف وأعتز بالثقة التي أولاني إياها الرئيس بايدن بهذا التعيين في منصب السفير".

وأضاف "هذا منصب محوري في وقت مهم لبلدينا كليهما".

وكان فليك عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا من عام 2013 إلى عام 2019، وكان منتقدا شديدا للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة خلال السنوات القليلة الماضية، لاختلافهما حول عدد من القضايا منها شراء تركيا أسلحة روسية والخلافات على السياسة في سوريا وشرق البحر المتوسط.

وأفغانستان أحد مجالات التعاون المحتملة بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث عرضت أنقرة حراسة مطار كابول وتشغيله بعد انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي. وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة حول الدعم المالي والسياسي واللوجيستي.
المصدر: سبوتنيك
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