تشريح جثة رئيس هايتي.. وتداول صور أشعة سينية

أعلن خبراء الطب الجنائي في هايتي أنهم قاموا بتشريح جثة الرئيس، جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله الثلاثاء الماضي، وقد تم تداول صور أشعة سينية للجثة.وصرح وزير الانتخابات والعلاقات الحزبية، ماثياس بيير، في تصريح صحفي أن عملية التشريح اكتملت، وتم نقل الجثة إلى مركز خاص للمسح الضوئي. والتقطت الصور هناك".وقُتل مويس بهجوم مسلح في مقر إقامته، يوم الثلاثاء الماضي.