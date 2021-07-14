عربي-دولي

تشريح جثة رئيس هايتي.. وتداول صور أشعة سينية

Lebanon 24
14-07-2021 | 03:30
A-
A+
Doc-P-842576-637618440687568593.jpg
Doc-P-842576-637618440687568593.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن خبراء الطب الجنائي في هايتي أنهم قاموا بتشريح جثة الرئيس، جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله الثلاثاء الماضي، وقد تم تداول صور أشعة سينية للجثة.

وصرح وزير الانتخابات والعلاقات الحزبية، ماثياس بيير، في تصريح صحفي أن عملية التشريح اكتملت، وتم نقل الجثة إلى مركز خاص للمسح الضوئي. والتقطت الصور هناك".

وقُتل مويس بهجوم مسلح في مقر إقامته، يوم الثلاثاء الماضي. 
المصدر: نوفوستي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website