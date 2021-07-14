عربي-دولي

خلط اللقاحات بالسعودية.. هذا ما كشفه مسؤول كبير

Lebanon 24
14-07-2021 | 04:00
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أكد متحدث رسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أمان الخلط للقاحات المعتمدة في السعودية، بناء على الأبحاث الدولية واللجان العلمية المختصة.

وقال المتحدث في تغريدة عبر "تويتر": "يتم تداول تفسيرات غير صحيحة في وسائل الإعلام عما صدر من منظمة الصحة العالمية حول خلط اللقاحات"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مُقر من منظمة الصحة العالمية وفي العديد من دول العالم".

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الإثنين من خطورة الجمع بين اللقاحات ضد "كوفيد-19" التي تنتجها شركات مختلفة.
المصدر: روسيا اليوم - عكاظ
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