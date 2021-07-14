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الدفاع السعودية: انفجار عرضي بساحة قرب مدينة الخرج ولا إصابات

Lebanon 24
14-07-2021 | 01:15
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، عن وقوع انفجار عرضي عند الساعة (05:10) من صباح الأربعاء، بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج.
 
وأشار إلى أنّ تلك المنطقة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام، بحسب ما نقل موقع "العربية". 

كما أكد المالكي، عدم وجود أي إصابات أو خسائر.

إلى ذلك، أوضح أنه يجري الآن متابعة الحادث العرضي من قبل جهات الاختصاص.
المصدر: العربية
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