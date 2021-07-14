عربي-دولي

الإمارات تفتتح سفارتها في تلّ أبيب باحتفال رسمي

Lebanon 24
14-07-2021 | 02:45
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افتتحت دولة الإمارات العربية المتّحدة سفارتها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، في مراسم احتفال رسمية، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.

وتقع السفارة في مبنى بورصة تل أبيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.، وفقاً لما أورده موقع "الحرة".

وقال السفير الإماراتي في إسرائيل محمد الخاجة، إنّ "السفارة ستكون مقراً لاستمرارية التعاون بيننا ولتأمين أسس السلام"، مشيرا إلى أن "الإمارات وإسرائيل أمتان مبتكرتان".

وأضاف الخاجة في كلمته أثناء تدشين السفارة: "نأمل أن يشكل افتتاح السفارة محطة فارقة بين بلدينا وشعبينا".
 
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي: "سعيد أن أشارك في افتتاح سفارة الإمارات في إسرائيل في بداية ولايتي"، وتابع " بلدانا يتشاركان الكثير من القواسم المشتركة".

ولفت هرتسوغ إلى أن "السلام لا يولد في المؤتمرات بل في قلوب الناس"، مضيفا: " يجب أن نوسع اتفاقيات السلام لدول أخرى".
 
وأكد أنه يتطلع لزيارة الإمارات والعمل مع قياداتها لتوسيع دائرة السلام.
المصدر: الحرة
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