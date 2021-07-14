عربي-دولي

روحاني: قادرون على التخصيب حتى 90 % إذا اقتضت الحاجة

Lebanon 24
14-07-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-842654-637618586541509730.jpg
Doc-P-842654-637618586541509730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء إن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % و 60 % وحتى 90 % إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته أن من الأهداف المهمة للحكومة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة كانت ضمان حقوق الشعب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد.
المصدر: أ.ف.ب - العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2021-07-15
06:30 | 2021-07-15
06:00 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:30 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website