روحاني: قادرون على التخصيب حتى 90 % إذا اقتضت الحاجة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء إن بلاده قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % و 60 % وحتى 90 % إذا اقتضت الحاجة ذلك.وأضاف الرئيس المنتهية ولايته أن من الأهداف المهمة للحكومة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة كانت ضمان حقوق الشعب في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد.