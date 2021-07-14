العراق يعلن الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار.وذكرت في بيان صحفي: "بعد اتمام إجراءات الدفاع المدني والطب العدلي في المحافظة، فإن مجموع شهداء حادثة مستشفى الإمام الحسين عليه السلام، بلغ 39 شهيدا معلوم الهوية، و21 مجهول الهوية".وأضافت: "يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة".