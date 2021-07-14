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مسؤول في الخارجية الروسية: طالبان سيطرت على نحو نصف مقاطعات أفغانستان

Lebanon 24
14-07-2021 | 07:00
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قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، إن حركة طالبان (الإرهابية والمحظورة في روسيا) تسيطر على ما يقرب من نصف الأقاليم الأفغانية، لكنها لا تستطيع الاستيلاء والسيطرة على مراكز الأقاليم.

وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك": "لا ينبغي تجاهل حقيقة أن معظم المقاطعات آلت إلى طالبان بدون قتال... لقد تخلت القوات الحكومية عن مواقعها وهربت، إذا أردنا أن نسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية".

وأضاف: "لذلك، دخلت طالبان بسهولة وأخذت هذه المقاطعات تحت سيطرتها. يوجد في أفغانستان أكثر من 400 مقاطعة، أكثر من ثلثها، وربما حتى النصف، تحت سيطرة طالبان ليس نتيجة لعمليات عسكرية، ولكن نتيجة انسحاب القوات الحكومية من هذه الأراضي".

وتابع كابولوف: "لكن في الوقت نفسه لم تستول طالبان على مركز واحد من المقاطعات الأفغانية، وعددها 34 مركزا، وأنا لا أتحدث عن العاصمة على الإطلاق".

وأكد مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية: "نعم، طالبان قادرة من الناحية العسكرية على القيام بغارات ومداهمات واقتحام المدن، لكنها ما زالت تفتقر إلى القوة اللازمة للسيطرة عليها".

وأمس قال أحد كبار قادة المتمردين في أفغانستان إن طالبان لا تريد محاربة القوات الحكومية داخل المدن الأفغانية وتفضل استسلامها.

اجتاحت الحركة المتشددة معظم أنحاء الشمال بينما تواصل القوات الأجنبية انسحابها، ولا تملك الحكومة الآن أكثر من مجموعة من عواصم المقاطعات التي يجب إعادة إمدادها عن طريق الجو إلى حد كبير، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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