عربي-دولي

رئيس هذه الدولة يدخل المستشفى بسبب معاناته من هذا المرض لاسبوعين

Lebanon 24
14-07-2021 | 09:00
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نقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء إلى المستشفى كي يخضع لفحوصات طبية، بسبب معاناته من الفواق على مدى أسبوعين على الأقل.

وأكدت الرئاسة البرازيلية أن بولسونارو وصل صباح اليوم إلى مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا بهدف تحديد سبب الفواق، مشيرة إلى أن الرئيس تلبية لنصيحة طبيبه سيخضع للرقابة خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة.

وذكرت الرئاسة أن بولسونارو في صحة جيدة، غير أن موقع G1 أفاد بأن الرئيس توجه إلى المستشفى بعد ان شهر صباح اليوم ألما مجهول السبب في البطن.

وألغى الرئيس البرازيلي الفعالية المقررة له صباح اليوم.
المصدر: روسيا اليوم
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