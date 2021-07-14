عربي-دولي

روسيا تقترح التفكير مليا قبل القيام بأي استفزازات عسكرية في البحر الأسود

Lebanon 24
14-07-2021 | 09:03
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أكد ميخائيل بوبوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن روسيا ستتصدى بشدة لأي استفزازات جديدة، مثل تلك التي قامت بها المدمرة البريطانية "ديفيندر" في البحر الأسود.
وقال بوبوف، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "ندعو خصومنا إلى التفكير مليًا فيما إذا كانوا سيقومون بمثل هذه الاستفزازات، مع مراعاة قدرات القوات المسلحة الروسية".

وتابع بوبوف: "لقد اتخذ الغرب بالفعل مسارًا يهدف إلى تنفيذ ضغوطات عسكرية استراتيجية وسياسية ونفسية على روسيا. فضلاً عن تصعيد متعمد للتوتر العسكري بالقرب من الحدود مع روسيا، وهو ما لا يساهم في الاستقرار الاستراتيجي".
وأضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أنه تم اختيار أسطول دول "الناتو" كأداة للضغط الاستفزازي على روسيا، موضحا أن أحكام القانون البحري الدولي الراسخة يفسرها الغرب بشكل تعسفي.

وانتهكت المدمرة "ديفيندر" الحدود الروسية، في نهاية الشهر الماضي ، بالقرب من  كيب فيولنت على سواحل جزيرة القرم، الأمر الذي اضطر القوات الروسية لتوجيه قصف تحذيري على طول مسار حركة السفينة.
المصدر: سبوتنيك
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